За ходом капитального ремонта в Нижегородской области теперь можно следить онлайн

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-12T13:19:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Теперь нижегородцы смогут дистанционно наблюдать за ходом капитального ремонта в многоквартирных домах. Специально для этого на домах, где идет ремонт кровель и фасадов, были установлены 25 камер видеонаблюдения. 20 из них расположены в пяти районах Нижнего Новгорода: Сормовском, Автозаводском, Нижегородском, Приокском и Ленинском. Еще пять камер были установлены на домах Дзержинска. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Нижегородской области.

- Опыт дистанционного контроля очень полезен не только для нас, но и для всех жителей региона, - уверен генеральный директор регионального Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк. - Теперь они контролируют производство работ наравне со специалистами фонда и оперативно сообщают нам о каких-либо нарушениях.

Уже известно, что в Дзержинске камеры видеонаблюдения были установлены на домах: №5 по улице Грибоедова, №40 по улице Октябрьской, №27 по улице Гайдара, №8/6 и №10 по улице Ситнова. Наблюдать за ходом капитального ремонта можно на официальном сайте Фонда в разделе «Пресс-центр» - «Видеотрансляции».

Напомним, всего в 2019 году в Нижегородской области планируется отремонтировать 723 крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU