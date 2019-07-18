2019-07-18T11:27:10+03:00
Общество

Пятилетний ребенок сломал ногу в детском саду в Нижегородской области

ЧП произошло из-за воспитательницы, которая не уследила за малышом
Валерия ГРОМОВА
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ЧП произошло в одном из детских садов Шатковского района в июне 2019 года. Там пятилетний мальчик упал на пол во время игры и получил перелом кости левой стопы, что расценивается как вред здоровью средней тяжести.

Теперь с воспитательницей работают сотрудники прокуратуры. В адрес заведующей детсада внесено представление.

- Получение во время образовательного процесса телесных повреждений стало возможным в связи с недостаточным контролем за поведением воспитанников со стороны воспитателя, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Согласно инструкции, воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье детей и в группе, и на улице. Меры устранения нарушений законодательства находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что после того, как минувшей зимой из детского сада №396 Сормовского района сбежали два мальчика, департамент образования Нижнего Новгорода провел проверку работы всех сотрудников детсада. В результате были вынесены выговоры двум воспитателям и рабочему по обслуживанию здания садика. Младшему воспитателю сделали замечание. А исполняющую обязанности заведующей детским садом освободили от должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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