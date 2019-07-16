2019-07-16T09:37:17+03:00
Происшествия

Шестиклассник на мопеде влетел в грузовик под Нижним Новгородом

Школьник попал в больницу с травмами
Валерия ГРОМОВА
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Ученик шестого класса протаранил грузовик на полосе встречного движения в Кстовском районе. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 15 июля.

Около пяти часов вечера на четвертом километре автодороги Восточный подъезд к Нижнему Новгороду юный водитель мопеда «Альфа» не справился с управлением. В момент, когда школьник выехал на полосу встречного движения, там проезжал грузовик «Урал». Произошло столкновение.

Шестиклассника с травмами госпитализировали с места происшествия. Согласно информации, он управлял мопедом без прав, но ехал в мотошлеме.

Ранее сообщалось, что 8 июля в 12.05 52-летний водитель мотоцикла «Митцубиси» врезался в мотоцикл «Дукати» в Балахне, когда выезжал с прилегающей территории, не предоставив преимущество в движении. В результате второй мотоциклист 1980 года рождения госпитализирован с открытым переломом обеих ног.

ИСТОЧНИК KP.RU

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