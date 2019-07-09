2019-07-09T14:41:21+03:00
Происшествия

Мотоциклист госпитализирован с переломами обеих ног в Балахне

ДТП произошло на проспекте Дзержинского днем 8 июля
Анастасия НАЗАРОВА
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Страшная авария произошла на проспекте Дзержинского,2б в Балахне 8 июля. В 12.05 52-летний водитель мотоцикла «Митцубиси» врезался в мотоцикл «Дукати», когда выезжал с прилегающей территории, не предоставив преимущество в движении.

В результате второй мотоциклист 1980 года рождения госпитализирован с открытым переломом обеих ног.

Отметим, что 8 июля на нижегородских дорогах произошло еще несколько аварий с участием мототранспорта. Так, в 15.45 на 22 км трассы Ужовка - Мадаево в Починковском районе пьяный водитель мопеда без номеров опрокинулся в кювет. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

В 18.99 на Дальней улице Нижегородского района областного центра столкнулись мопед «Рейсер» без номеров и автомобиль «Лада Калина». На момент аварии водитель мопеда был без шлема. После осмотра врачами был отпущен.

А в 22.00 на улице Крупской на Бору водитель «Лады Гранты» врезался в мотоцикл «Хонда». Байкер госпитализирован с закрытым переломом правой лучевой кости и ссадинами левого коленного сустава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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