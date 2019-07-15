2019-07-15T12:26:24+03:00
Общество

Улицу Зеленодольскую перекрыли до 10 августа из-за ремонта канализации

Валерия ГРОМОВА
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В Канавинском районе Нижнего Новгорода на месяц перекрыли улицу Зеленодольскую. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения.

Так, изменения вступили в силу с 15 июля и продлятся до 10 августа. Это связано с ремонтом канализации. Теперь автомобилисты не могут проехать по участку от дома №16 по улице Октябрьской Революции до дома №14 по улице Зеленодольской.

Заранее ищите пути объезда и обращайте внимание на дорожные знаки.

Напомним, в мае "Комсомолка" публиковала подробный список улиц, которые будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в 2019 году. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется проводить работы на 33 дорогах общей протяженностью больше 50 километров. Всего на реализацию данного проекта в Нижнем Новгороде планируется направить 935,8 миллиона рублей, из которых 906 миллионов рублей будут выделены из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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