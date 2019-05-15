Стало известно, какие дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2019 году
В этом году нижегородских автомобилистов ждет еще одна масштабная ремонтная кампания – в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Новгороде в 2019 году планируется отремонтировать 33 дороги общей протяженностью больше 50 километров.
- Всего на реализацию данного проекта в Нижнем Новгороде планируется направить 935,8 миллиона рублей, из которых 906 миллионов рублей будут выделены из федерального бюджета. Еще 29,6 миллиона направят на ремонт из средств местного бюджета, - сообщили «Комсомолке» в департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. – Общая площадь отремонтированных дорог составит больше 656 квадратных метров. Завершить ремонт планируется в сентябре 2019 года.
КОНКРЕТНО
Какие дороги отремонтируют в 2019 году?
Автозаводский район
• Улица Лескова от улицы Юлиуса Фучика до улицы Коломенской, в том числе разворотное кольцо
• Улица Дьяконова от железнодорожного переезда до проспекта Бусыгина
• Улица Старых Производственников от проспекта Молодежного до Южного шоссе
• Улица Мончегорская от Коломенской до улицы Космической
• Улица Космическая от Минеева до разворотной площадки
• Улица Ермоловой от улицы Магистральной до улицы Детской
• Улица Пермякова от проспекта Бусыгина до ВОС «Волга-ВОС»
Канавинский район
• Улица Гороховецкая от улицы Архангельской до Автодорожного проезда
• Улица Гордеевская от Московского шоссе до улицы Народной
• Улица Украинская от Комсомольского шоссе до переулка Балаклавского
• Улица Электровозная от улицы Ухтомского до улицы Кузбасской
• Улица Июльских дней от улицы Октябрьской Революции до дома № 1 по улице Июльских дней
Ленинский район
• Улица Аксакова от улицы Удмуртской до улицы Магистральной
• Улица Дачная
• Улица Космонавта Комарова
• Улица Снежная
Московский район
• Дублер Сормовского шоссе от улицы Куйбышева до улицы Коммунальной
• Сормовское шоссе от Московского шоссе до улицы 50-летия Победы
• Улица Просвещенская
• Улица Чаадаева
• Переулок Рессорный
• Улица Чаадаева от железнодорожного переезда до базы № 8
Сормовский район
• Улица Циолковского от улицы Кузьмина (железнодорожный переезд) до бульвара Юбилейного (включительно)
Нижегородский район
• Улица Деловая от улицы Родионова до улицы Овражной с разворотной площадкой
• Улица Новая от улицы Ильинской до улицы Белинского
• Набережная Гребного канала от Казанского съезда до Лысогорского съезда (с площадкой перед школой академической гребли и разворотной площадкой)
• Улица Володарского от улицы Семашко до дома 4 по улице Володарского
• Улица Ковровская от улицы Родионова до улицы Овражной
Приокский район
• Улица Полярная от Анкудиновского шоссе до улицы Горной
Советский район
• Улица Бекетова
• Улица Надежды Сусловой от улицы Ванеева до моста через реку Старка (включительно)
• Улица Тимирязева от площади Лядова до улицы Генкиной (с проездом до улицы 1-я Оранжерейная)
• Улица Нартова от улицы Бекетова до улицы Медицинской.
ИСТОЧНИК KP.RU