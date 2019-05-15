Стало известно, какие дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2019 году

В этом году нижегородских автомобилистов ждет еще одна масштабная ремонтная кампания – в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Новгороде в 2019 году планируется отремонтировать 33 дороги общей протяженностью больше 50 километров.

- Всего на реализацию данного проекта в Нижнем Новгороде планируется направить 935,8 миллиона рублей, из которых 906 миллионов рублей будут выделены из федерального бюджета. Еще 29,6 миллиона направят на ремонт из средств местного бюджета, - сообщили «Комсомолке» в департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. – Общая площадь отремонтированных дорог составит больше 656 квадратных метров. Завершить ремонт планируется в сентябре 2019 года.

КОНКРЕТНО

Какие дороги отремонтируют в 2019 году?

Автозаводский район

• Улица Лескова от улицы Юлиуса Фучика до улицы Коломенской, в том числе разворотное кольцо

• Улица Дьяконова от железнодорожного переезда до проспекта Бусыгина

• Улица Старых Производственников от проспекта Молодежного до Южного шоссе

• Улица Мончегорская от Коломенской до улицы Космической

• Улица Космическая от Минеева до разворотной площадки

• Улица Ермоловой от улицы Магистральной до улицы Детской

• Улица Пермякова от проспекта Бусыгина до ВОС «Волга-ВОС»

Канавинский район

• Улица Гороховецкая от улицы Архангельской до Автодорожного проезда

• Улица Гордеевская от Московского шоссе до улицы Народной

• Улица Украинская от Комсомольского шоссе до переулка Балаклавского

• Улица Электровозная от улицы Ухтомского до улицы Кузбасской

• Улица Июльских дней от улицы Октябрьской Революции до дома № 1 по улице Июльских дней

Ленинский район

• Улица Аксакова от улицы Удмуртской до улицы Магистральной

• Улица Дачная

• Улица Космонавта Комарова

• Улица Снежная

Московский район

• Дублер Сормовского шоссе от улицы Куйбышева до улицы Коммунальной

• Сормовское шоссе от Московского шоссе до улицы 50-летия Победы

• Улица Просвещенская

• Улица Чаадаева

• Переулок Рессорный

• Улица Чаадаева от железнодорожного переезда до базы № 8

Сормовский район

• Улица Циолковского от улицы Кузьмина (железнодорожный переезд) до бульвара Юбилейного (включительно)

Нижегородский район

• Улица Деловая от улицы Родионова до улицы Овражной с разворотной площадкой

• Улица Новая от улицы Ильинской до улицы Белинского

• Набережная Гребного канала от Казанского съезда до Лысогорского съезда (с площадкой перед школой академической гребли и разворотной площадкой)

• Улица Володарского от улицы Семашко до дома 4 по улице Володарского

• Улица Ковровская от улицы Родионова до улицы Овражной

Приокский район

• Улица Полярная от Анкудиновского шоссе до улицы Горной

Советский район

• Улица Бекетова

• Улица Надежды Сусловой от улицы Ванеева до моста через реку Старка (включительно)

• Улица Тимирязева от площади Лядова до улицы Генкиной (с проездом до улицы 1-я Оранжерейная)

• Улица Нартова от улицы Бекетова до улицы Медицинской.