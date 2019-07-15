«Город потерял по-настоящему талантливого человека»: Глеб Никитин выразил соболезнования близким Олега Казаринова

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-15T09:20:28+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования семье и близким председателя Нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова, который был убит во время подготовки к фестивалю «Щит и меч» на Щелоковском хуторе.

- Олег Казаринов погиб в самом расцвете сил и творческой энергии. Город потерял по-настоящему талантливого и увлеченного человека, настоящего профессионала. От себя лично и от лица всего правительства Нижегородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким, друзьям и единомышленникам Олега Игоревича, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба облправительства.

Сообщается также, что панихида и прощание с главой отделения РВИО состоится в понедельник, 15 июля 2019 года, в 11:30 на территории Нижегородской детской областной клинической больницы (улица Ванеева, 211).

Напомним, Казаринова зарезали в минувшую пятницу, 12 июля, на Щелоковском хуторе во время подготовки к фестивалю военно-исторической реконструкции «Щит и меч». Мужчина был госпитализирован с тяжелым ножевым ранением, однако врачам не удалось его спасти.

- Примерно около 22.45 один из участников мероприятия, прощаясь с остальными, подошел к Олегу Казаринову и внезапно ударил его ножом. Его доставили в нижегородскую больницу № 35, где он скончался во время операции, - сообщили коллеги погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU