Главу отделения Российского военно-исторического общества убили в Нижнем Новгороде

Председателя нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казарина зарезали на Щелоковском хуторе во время подготовки к фестивалю военно-исторической реконструкции «Щит и меч». Его доставили в больницу, но спасти не смогли, говорится в официальной группе регионального отделения в соцсетях.

- Примерно около 22.45 один из участников мероприятия, прощаясь с остальными, подошел к Олегу Казаринову и внезапно ударил его ножом. Его доставили в нижегородскую больницу № 35, где он скончался во время операции, - сообщили коллеги погибшего.

По информации СУ СКР по Нижегородской области, подозреваемый задержан. В момент совершения преступления нападавший был пьяным. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».

Гражданская панихида и прощание состоятся 15 июля с 11.30 по 12.30 по адресу Нижний Новгород, улица Ванеева,211 на территории детской областной клинической больницы.

Редакция «Комсомольской правды - Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким погибшего.