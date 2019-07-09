2019-07-09T10:36:32+03:00
Общество

В Нижегородской области заработала общевузовская платформа для абитуриентов Study Volga

На портале есть информация о всех вузах региона, количестве бюджетных мест и образовательных программах
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Общевузовская платформа для абитуриентов и их родителей Study Volga заработала в Нижегородской области 29 июня. На интерактивном ресурсе собрана информация обо всех вузах региона, направлениях подготовки, дальнейшем трудоустройстве выпускников и многом другом.

По словам создателей портала, Study Volga позволяет абитуриентам в одном месте получить данные о возможностях поступления, количестве бюджетных мест и образовательных программ, а также подобрать специальность, исходя из количества баллов, полученных на ЕГЭ.

Кроме того, на сайте есть информация о местах в общежитиях, что позволяет сегодняшним выпускникам школ из других городов России и стран зарубежья приезжать на обучение в Нижний Новгород и область.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала про единственный в мире «умный» спортивный костюм «кибертренер», который Нижегородская область презентовала на международном промышленном форуме «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородская область заинтересовала Ханты-Мансийский автономный округ суднами на воздушной подушке
«Нижегородэлектротранс» заявил об увеличении средней скорости передвижения троллейбусов № 13 и 31
Около 30 музыкальных групп выступят на фестивале «Нижегородский чернозем - 2019»
АО «Теплоэнерго» заменило более 30 км трубопроводов с начала ремонтной кампании
Роспотребнадзор окажет правовую помощь пассажирам, не попавшим на самолет Нижний Новгород - Сочи
Нижегородским супружеским парам вручили медали «За любовь и верность»
НПАТ: Нижегородцы стали больше ездить на общественном транспорте после появления «выделенки» на Гагарина
Токсичной свалкой в Павлове заинтересовался следственный комитет
Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 9 июля
Одну из строгановских церквей начали реставрировать в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде создали «умный» спортивный костюм «кибертренер»
В Нижегородской области построили крупнейшее в России производство порошковой металлургии
На Бору директора школы оштрафовали за прогулы ученика
В Нижегородской области благоустроили 14 дворов по программе «Комфортная городская среда»
В конце июля подорожает проезд на маршруте № 57
В Нижнем Новгороде демонтировали 181 рекламную конструкцию
В систему «Наш Нижний» поступило больше 28 тысяч заявок от нижегородцев
Очень сильный дождь ожидается в северных районах Нижегородской области в ночь на 8 июля
Социально-реабилитационная смена «Счастливая семья» прошла в Нижегородской области
Более 400 систем отопления будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в этом году
Женщина упала с высоты 16 этажа в Нижнем Новгороде
Собираемость доходов бюджета Нижегородской области выросла на 10,8%
МЧС: Грозы обрушатся на Нижегородскую область 7 июля
День независимости Беларуси отметили в Нижнем Новгороде
Сотрудники департамента внешних связей приняли участие в тренингах фабрики офисных процессов
В Нижнем Новгороде продается здание Сбербанка
Глеб Никитин: «Два новых кинозала появятся в Нижегородской области до конца 2019 года»
На нижегородской телебашне включится праздничная подсветка