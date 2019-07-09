В Нижегородской области заработала общевузовская платформа для абитуриентов Study Volga

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-09T10:36:32+03:00

На портале есть информация о всех вузах региона, количестве бюджетных мест и образовательных программах

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Общевузовская платформа для абитуриентов и их родителей Study Volga заработала в Нижегородской области 29 июня. На интерактивном ресурсе собрана информация обо всех вузах региона, направлениях подготовки, дальнейшем трудоустройстве выпускников и многом другом.

По словам создателей портала, Study Volga позволяет абитуриентам в одном месте получить данные о возможностях поступления, количестве бюджетных мест и образовательных программ, а также подобрать специальность, исходя из количества баллов, полученных на ЕГЭ.

Кроме того, на сайте есть информация о местах в общежитиях, что позволяет сегодняшним выпускникам школ из других городов России и стран зарубежья приезжать на обучение в Нижний Новгород и область.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала про единственный в мире «умный» спортивный костюм «кибертренер», который Нижегородская область презентовала на международном промышленном форуме «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU