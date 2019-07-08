2019-07-08T16:30:27+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде создали «умный» спортивный костюм «кибертренер»

Нижегородская область презентовала более 30 инновационных проектов
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородская область представила единственный в мире «умный» спортивный костюм «кибертренер». Мероприятие прошло на международном промышленном форуме «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Не имеющий аналогов «кибертренер» был изобретен в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского. Он представляет собой легкий спортивный костюм с интегрированными сенсорами и микрокомпьютером.

По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, «кибертренер» способен контактировать с человеком напрямую.

- С помощью тактильных вибросигналов он подсказывает, необходимо ли сильнее напрягать мускулатуру, - пояснил он.

Первый проректор ННГУ Вадим Сайгин описал костюм более детально.

- Он снабжен сенсорами, которые детектируют электромагнитные кожные сигналы (электромиограммы), возникающие при сокращении мышц. «Кибертренер» полезен в реабилитации после мышечных травм или травм сухожилий. С помощью системы мониторинга мышечной активности можно обеспечить плавное увеличение частоты тренировок в зависимости от характера травмы. Использование вибро-актуаторов приводит к более своевременной корректировке достигаемых паттернов, - резюмировал Сайгин.

Отмечается, что «кибертренер» может использоваться как в профессиональном спорте, так и вспортивной и реабилитационной медицине, а также в фитнес-клубах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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