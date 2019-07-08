Одну из строгановских церквей начали реставрировать в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-08T17:29:35+03:00

На левой части краснокирпичного фасада уже воссозданы резные элементы из белого камня

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области началась реставрация памятника архитектуры федерального значения – церкви Смоленской иконы Божией Матери на Гордеевке. 8 июля и.о. начальника управления охраны объектов культурного наследия проверил там ход работ.

По словам помощника настоятеля по строительству, на левой части фасада церкви уже воссоздали элементы из белого камня с резьбой, нанесли штукатурку и отремонтировали цоколь. В 2019 году работы будут продолжены. На куполах заменят пластиковую черепицу.

- Наиболее сохранившимися являются элементы декора, которые были выполнены из бетона при реставрации в советское время, под руководством группы Агафонова. Сегодня мы воссоздаем их из материалов, которые использовались при строительстве храма в конце XVII века, - пояснил Сергей Голубев.

Напомним,в начале июня министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов и исполняющий обязанности руководителя регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Игорь Петров совместно с экспертами общественных организаций начали проверять состояние объектов культурного наследия. Они побывали в здании ярмарочной водозаборной станции на Стрелке, а затем -у центрального здания усадьбы Башкировых на Большой Печерской

ИСТОЧНИК KP.RU