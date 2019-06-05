Сергей Баринов и Игорь Петров проверили состояние нижегородских объектов культурного наследия

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов и исполняющий обязанности руководителя регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Игорь Петров совместно с экспертами общественных организаций начали проверять состояние объектов культурного наследия. Как сообщает пресс-служба облправительства, первый объезд прошел сегодня, 5 июня, по поручению губернатора Глеба Никитина.

Сначала эксперты посетили здание ярмарочной водозаборной станции на Стрелке. Накануне оно было выставлено на торги. Ремонтно-восстановительные работы оценены в 68,4 миллиона рублей. Само здание было построено 110 лет назад для очистки воды. Именно здесь впервые в России была применена технология хлорирования.

По словам Баринова, в области разработана нормативная база, позволяющая работать с собственниками методом «кнута и пряника».

- Наша задача – продумать механизмы того, как системно работать с объектами культурного наследия. Мы можем продавать ОКН за один рубль; на последней стадии подготовки проект по передаче ОКН в аренду на 49 лет за один рубль с условием реставрации. Также, исходя из анализа возможных ситуаций, были разработаны три механизма работы с инвесторами в рамках редевелопмента, - пояснил министр имущественных и земельных отношений.

После этого они отправились к центральному зданию усадьбы Башкировых на Большой Печерской. Оно находится в частной собственности, сегодня оно требует ремонта кровли и реставрации фасада. Собственнику было выдано соответствующее предписание.

- Мы получили заверения, что кровля будет заменена на новую, отремонтирован фасад - он приобретет черты, которые были в XIX веке. Собственник ОКН убедительно говорит о планах на реставрацию, но мы будем верить только его делам, - резюмировал Петров.

Напомним, сегодня в Нижегородской области 2248 объектов имеют статус ОКН регионального значения, 71% из них находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт покраске резного наличника нижегородского объекта культурного наследия в районе церкви Трех Святителей.