2019-07-07T16:18:49+03:00
Происшествия

Женщина упала с высоты 16 этажа в Нижнем Новгороде

На месте происшествия работают правоохранители
Валерия ГРОМОВА
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Трагедия случилась в одном из жилых комплексов Нижнего Новгорода рано утром в воскресенье, 7 июля. Из окна на 16 этаже выпала женщина.

Как рассказали очевидцы происшествия, нижегородку звали Елена, ей было 48 лет.

- Она жила на Бульваре мира. Эту информацию сказали врачи скорой помощи, у неё с собой был паспорт, - написали в социальных сетях местные жители.

У погибшей женщины остался 26-летний сын.

На месте работаю правоохранители. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в середине июня в строящемся аквапарке на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде погиб рабочий. 52-летний мужчина выпал из технологического проема с шестиметровой высоты. Мужчину срочно госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами, а через некоторое время он скончался. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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