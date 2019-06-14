2019-06-14T09:23:35+03:00
Происшествия

52-летний рабочий погиб на стройке аквапарка на проспекте Гагарина

Мужчина упал с шестиметровой высоты
Валерия ГРОМОВА
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Несчастный случай со смертельным исходом произошел три дня назад в строящемся аквапарке на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Там погиб рабочий.

Как сообщает пресс-служба региональной Государственной инспекции труда, трагедия случилась 11 июня. 52-летний разнорабочий выпал из технологического проема с шестиметровой высоты. Мужчину срочно госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами, а через некоторое время он скончался.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются, проверяется соблюдение норм охраны труда. Известно, что погибший являлся сотрудником строительной организации ООО «Век».

Напомним, строительство аквапарка началось в марте 2017 года. Площадь - 106 812 квадратных метров, 36 000 из которых - площадь самого здания. «Комсомолка» также сообщала, что помимо самого аквапарка, в состав комплекса войдет фитнес клуб, детский центр, торговые площади и зоны развлечений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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