48 районов и городов Нижегородской области переходят на электронный документооборот

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-03T14:45:44+03:00

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Власти 48 районов и городов Нижегородской области будут переходить на электронный документооборот. Об этом в ходе презентации фабрики процессов в сфере госслужбы в правительстве Нижегородской области в рамках Всероссийского форума «Производительность 360» заявил замгубернатора Андрей Бетин.

Как рассказал чиновник, для включения служащих в повестку бережливых технологий, в регионе была открыта фабрика процессов. Она находится в первом корпусе нижегородского кремля, цитирует замгубернатора пресс-служба облправительства.

С 1 июля 2019 года на фабрике были запущены тренинги, разработанные совместно с АО «Гринатом» и адаптированные под задачи государственного управления.

- До конца 2019 года планируется обучение 1200 сотрудников, - пояснил Бетин.

Там госслужащие будут изучать технологии, которые позволят им повышать эффективность работы. Кроме того, до конца года в Нижегородской области планируют создать единый центр регистрации документов органов исполнительной власти. Это позволит сократить число регистраторов писем с 290 до 20 человек за счет централизации функций, скорость обработки документов - с 16 до 1,5 минут, а количества обработанных документов увеличить с 20 до 260 в час.

Напомним, 2 июля в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум «Производительность 360», который собрал более 600 участников из большинства регионов России. В ходе мероприятий губернатор Глеб Никитин рассказал о том, что сейчас в регионе реализуются 275 проектов по повышению эффективности предоставления госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU