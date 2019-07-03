2019-07-03T10:38:55+03:00
Общество

275 проектов по повышению эффективности предоставления госуслуг реализуются в Нижегородской области

Участники Всероссийского форума посетили объединенный проектный офис «Росатома» и правительства
Валерия ГРОМОВА
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2 июля прошла презентация результатов проекта «Эффективная губерния» в объединенном проектном офисе ГК «Росатом» и правительства Нижегородской области. В ходе мероприятия губернатор Глеб Никитин заявил, что сейчас в регионе реализуются 275 проектов по повышению эффективности предоставления госуслуг.

- Повышение эффективности предоставления госуслуг – очень важная сфера регионального проекта «Эффективная губерния», - пояснил глава Нижегородской области. По его словам, по направлению «Эффективное правительство» работают 58 проектов в 12 министерствах и департаментах областного правительства, а по направлению «Эффективный муниципалитет» - 217 проектов в 12 муниципалитетах.

Глеб Никитин отметил, что пилотные муниципалитеты были выбраны добровольно.

Так, в Арзамасе оптимизировали процесс получения путевки с частичной оплатой в детские летние оздоровительные лагеря.

- В результате количество вынужденных визитов родителей в органы власти сократилось почти вдвое – с 9 до 5 раз в среднем, а трудоемкость работы специалиста отдела образования по обработке заявлений от арзамассцев снизилась с десятки раз, - рассказал участникам Глеб Никитин.

Одним из успешных проектов также стала программа «Электронный инспектор», благодаря которой сроки выдачи лицензий на продажу алкоголя сократились в два раза.

- Программа позволяет предпринимателю самостоятельно проверить свои документы на соответствие всем необходимым требованиям – на качество, на полноту, еще на стадии их подачи. Это полностью исключило риск неприема документов, - объяснил губернатор.

Он также отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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