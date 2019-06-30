Нижегородские активисты поедут на фестиваль российского движения школьников во Владивосток

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-30T10:48:10+03:00

Мероприятие пройдет с 30 сентября по 20 октября

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В Нижегородской области провели отбор на самый большой фестиваль Российского движения школьников «В центре событий», который пройдет с 30 сентября по 20 октября во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Нижегородскую область будут представлять двое активистов. Ими стали Светлана Кабанова из Арзамаса и Полина Чувилина из Чкаловска.

Организаторами фестиваля являются федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Всероссийский детский центр «Океан». Там будут проходить четыре смены: «Дальневосточный рубеж», «РДШ в эфире!», «Личностное развитие» и «Моя страна – мое будущее».

Напомним, губернатор Нижегородской области, выступая на совете при полпреде президента России в ПФО подчеркнул важность развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Ранее сообщалось, что пять спортсменов из Нижнего Новгорода примут участие в ХХХ Всемирной летней Универсиаде. Соревнования пройдут с 3 по 14 июля 2019 года в итальянском городе Наполи.

ИСТОЧНИК KP.RU