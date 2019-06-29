Пять нижегородцев примут участие в XXX Всемирной летней Универсиаде
Пять спортсменов из Нижнего Новгорода примут участие в ХХХ Всемирной летней Универсиаде. Соревнования пройдут с 3 по 14 июля 2019 года в итальянском городе Наполи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информации, выступать за Россию от нашего региона будут следующие спортсмены:
- Василиса Буйная (плавание),
- Маргарита Пыстина, Диана Хамраева, Дарья Чагочкина (водное поло),
- Дина Аверина (художественная гимнастика).
Напомним, на прошлой летней Универсиаде, которая прошла два года назад в тайваньском городе Тайбэе, Нижегородскую область представляли четверо нижегородцев: бадминтонисты Родион Каргаев и Анастасия Червякова, теннисистка Екатерина Гусева и пловец Михаил Доринов, который завоевал серебро в смешанной эстафете 4х100 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU