2019-06-28T17:53:40+03:00
Общество

Трамваи №19 и №27 перестанут ходить по улице Сусловой до начала июля

Изменения связаны с производством строительно-монтажных работ
Валерия ГРОМОВА
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Движение трамваев по маршрутам №19 и №27 будет временно закрыто на улице Сусловой в Нижнем Новгороде. Об этом на официальной странице в социальных сетях сообщили сотрудники муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс».

Изменения связаны с производством строительно-монтажных работ АО «Теплоэнерго» на участке теплотрассы на улице Ивлиева. Так, движение трамваев по улице Сусловой прекратится 20:00 28 июня и будет восстановлено лишь в 05:00 1 июля. А трамваи №11 и №19 будут вовсе закрыты.

Трамвай №27 будет курсировать по маршруту «Московский вокзал – площадь Комсомольская – улица Белинского – Лапшиха» и обратно.

Напомним, в ближайшие выходные будет частично перекрыта улица Пискунова. «Кирпичи» появятся на участке от площади Театральная до проезда между домами №10 и №12 по улице Пискунова. Ограничения движения связаны с проведением тематической ярмарки «Творческая мозаика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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