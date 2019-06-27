2019-06-27T15:49:03+03:00
Общество

Улицу Пискунова в Нижнем Новгороде временно перекроют

Ограничение движения связано c проведением ярмарки «Творческая мозаика»
Юлия ДАНЧЕНКО
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Улица Пискунова в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта в ближайшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта..

«Кирпичи» появятся на участке от площади Театральная до проезда между домами №10 и №12 по улице Пискунова.

Ограничения движения связаны с проведением тематической ярмарки «Творческая мозаика»

Перекрыта улица Пискунова будет 29 июня с 6.00 до 23.00 и 30 июня с 6.00 до 23.00.

Напомним, на протяжении сразу трех дней – с 28 по 30 июня, движение автотранспорта будет ограничено на улице Стрелка в Нижнем Новгороде на участке от улицы Совнаркомовская до улицы Стрелка, дом № 3А. Ограничение движения будет установлено в связи с вручением государственной премии в области современного искусства «Инновация». Мероприятия будут проходить на территории пагкаузов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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