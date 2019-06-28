2019-06-28T17:00:58+03:00
Общество

Финансирование строительства крытого перехода в Шахунской ЦРБ начнется в 2019 году

Губернатор Глеб Никитин посетил больницу в рамках рабочего визита
Валерия ГРОМОВА
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28 июня губернатор Глеб Никитин в ходе рабочего визита в Шахунский городской округ посетил местную центральную районную больницу. Как сообщает пресс-служба облправительства, глава региона побывал в детском отделении, центре здоровья и лаборатории.

По словам сотрудников, сейчас главной проблемой остается отсутствие крытого перехода между терапевтическим и хирургическим отделениями. Глеб Никитин, в свою очередь, пообещал, что финансирование проекта начнется уже в 2019 году.

- Это совершенно необходимо с учетом того, что сейчас больных между отделениями перевозят через улицу. Проблема должна быть решена как можно скорее, - заявил глава Нижегородской области.

Также Глеб Никитин напомнил, что в рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» будет заменен фельдшерско-акушерский пункт в деревне Лужайки Шахунского района. Кроме того, планируется открытие амбулаторного пункта на базе местной ЦРБ, который будет обслуживать четыре района.

Кстати, в августе в Шахунский район прибудут «Поезда здоровья». Местные жители смогут пройти обследования и получить консультации врачей.

Напомним, во время рабочего визита в Шахунью Глеб Никитин также посетил АО «Молоко» - одном из базовых сельхозпредприятий региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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