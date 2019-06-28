Глеб Никитин: «Мы намерены и дальше наращивать поддержку сельхозпроизводителей»

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-28T16:43:58+03:00

В этом году на эти цели было выделено почти 1,8 миллиарда рублей

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В пятницу, 28 июня 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Шахунью с рабочим визитом. Он побывал в АО «Молоко» - одном из базовых региональных сельхозпредприятий.

По словам Глеба Никитина, на сегодняшний день Нижегородская область на 76% обеспечивает себя молочной продукцией и входит в десятку регионов России по производству молока. Глава региона отметил, что в будущем поддержка таких заводов будет только расти.

- Отрадно, что такие важнейшие для экономики района предприятия, как «Шахунское молоко», не только стабильно работают, но и имеют планы по расширению производства. Если говорить о господдержке сельхозпроизводителей, то мы продолжаем ее наращивать, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба облправительства.

Так, в 2019 году на эти цели было выделено почти 1,8 миллиарда рублей. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

Кстати, до конца года в Нижегородской области будут введены в эксплуатацию еще 11 животноводческих объектов общей мощностью более 4300 голов скота. Кроме того, в Лысковском районе начнется строительство самого крупного животноводческого комплекса в Нижегородской области

Как подчеркнул Глеб Никитин, это решит вопрос с рабочими местами и увеличит налоговые поступления.

ИСТОЧНИК KP.RU