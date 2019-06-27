Движение транспорта в Нижнем Новгороде снова перекроют

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-27T13:15:38+03:00

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На протяжении сразу трех дней движение автотранспорта в Нижнем Новгороде будет ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Перекрыта будет улица Стрелка на участке от улицы Совнаркомовская до улицы Стрелка, дом № 3А.

Ограничение движение будет установлено в связи с вручение государственной премии в области современного искусства «Инновация», которая пройдет в пагкаузах.

В течение выходных будут организованы два гала-концерта с участием оперных звезд. Перед нижегородцами выступят: лауреат международного конкурса имени Рахманинова, дирижер Артем Абашев; лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» заслуженная артистка России сопрано Надежда Павлова, победитель конкурса имени Марии Каллас - баритон Димитриос Тилякос (Греция); солистка оперного театра «Колон» - меццо-сопрано Гуадалупе Барриентос (Аргентина); а также солист Большого театра тенор Борис Рудак (Беларусь). Они исполнят арии из опер Моцарта, Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского, Сен-Санса и Бизе.

Улица Cтрелка будет перекрыта 28, 29 и 30 июня с 19.00 до 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU