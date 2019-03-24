Две усадьбы в центре Нижнего Новгорода выставлены на продажу

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-24T15:19:25+03:00

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Усадьба О. Н. Каменской и усадьба Н. В. Кабачинского на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде выставлены на продажу. Об этом сын предпринимателя Феликса Верховодова Кирилл сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Первый объект представляет собой нежилое двухэтажное здание площадью 923,8 квадратных метра. Оно занесено в реестр ОКН федерального значения. Вместе с усадьбой продается земельный участок (1,6 тысячи кв. м), нежилое здание, которое расположено неподалеку (250,2 кв. м) и участок земли (340 кв. м).

Второй объект - также нежилое двухэтажное здание, общая площадь которого составляет 579,4 квадратных метра. Оно признано ОКН регионального значения. Вместе с домом продается участок (1,7 тысячи кв. м) и нежилые одноэтажные строения площадью 45 кв. м и 137,3 кв. м.

По словам Кирилла Верховодова, усадьбы продаются комплексами, со всеми имеющимися нагрузками и коммуникациями. Узнать стоимость объектов, а также получить дополнительную информацию можно по телефону +7-904-909-67-89.

ИСТОЧНИК KP.RU