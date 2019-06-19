Скверу на Театральной площади присвоено имя Евгения Евстигнеева
Нижегородские депутаты одобрили присвоение скверу на Театральной площади имени известного артиста Евгения Евстигнеева на заседании 19 июня, передает пресс-служба гордумы.
Сквер находится рядом с Нижегородским театром драмы и до сих пор был безымянным. Там же установлен памятник народному артисту СССР, а чуть дальше по Большой Покровской улице располагается учебный театр НТУ имени Евгения Евстигнеева.
Председатель гордумы Дмитрий Барыкин напомнил, что предложения по увековечиванию памяти знаменитого земляка поступали не раз.
- На заседании фракции «Единой России» мы эту инициативу единогласно поддержали. Сквер нужно переименовать как можно скорее, - заявил депутат.
Кроме того, 19 июня принято решение о присвоении новой улице в Автозаводском районе наименования «улица Бориса Видяева». Она находится в ЖК «Торпедо» в границах Малоэтажной, Палисадной улиц и «Малышевских грив». Название выбрали сами нижегородцы. Они проголосовали, что новая улица должна называться в честь бывшего руководителя ГАЗ, заслуженного работника промышленности СССР, лауреата премии правительства РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU