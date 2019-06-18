Скверу на Театральной площади могут присвоить имя Евгения Евстигнеева

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-18T18:00:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Фракция «Единой России» в думе Нижнего Новгорода рассмотрела инициативу регионального отделения партии о присвоении имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева скверу на Театральной площади. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Руководитель фракции Дмитрий Барыкин напомнил, что прошлой осенью думская комиссия по МСУ обратилась к депутатам и муниципалитету с просьбой присвоить одной из новых улиц имя известного земляка.

- Мы долго обсуждали варианты и решили, что дать имя Евстигнеева новой улице на окраине города не совсем верно. Есть возможность присвоить имя нашего великого земляка скверу на Театральной площади, где установлен памятник актеру, - заявил Бырыкин.

Вместе с тем мэр Владимир Панов пояснил, что изначально планировалось присвоить имя Евстигнеева первой новой улице. Она появилась в ЖК «Торпедо». Однако городские власти посчитали, что знаменитый артист достоин большего.

- Тем более сами автозаводцы попросили присвоить ей имя человека, связанного с районом, - отметил глава администрации.

Единоросы предложили рассмотреть эту инициативу на заседании думы Нижнего Новгорода 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU