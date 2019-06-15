2019-06-15T12:27:12+03:00
Общество

Мэрия задумалась об организации реверсивного движения на средней полосе проспекта Гагарина

К мониторингу работы выделенной полосы на въезде в Нижний Новгород подключат общественников
Анастасия НАЗАРОВА
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Первые итоги работы выделенной полосы для общественного транспорта на проспекте Гагарина обсудили глава минтранса Вадим Власов и замглавы городской администрации Роман Колосов с жителями пригорода. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

После обсуждения было принято решение о подумать о целесообразности введения реверсивного движения на средней полосе проспекта, чтобы с утра она работала на въезд в Нижний Новгород, а по вечерам - на выезд.

Кроме того, специалисты проанализируют работу светофоров и, вероятно, после этого будет изменен режим для удобства передвижения. Также планируется рассмотреть возможность отключения режима выделенной полосы по будням рано утром, чтобы жители загородных домов успевали въехать в город прежде, чем на работу поедут горожане.

Добавим, что мониторингом работы выделенной полосы на въезде в приволжскую столицу займутся не только чиновники, но и общественники.

Напомним, разметка, обозначающая выделенную полосу для общественного транспорта, нанесена на отрезке дороги от микрорайона «Щербинки 2» (перекресток с улицей Тропинина) и до остановки «Нител» (перекресток с Горной улицей»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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