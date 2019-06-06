2019-06-06T14:32:37+03:00
Общество

«Хотят, чтобы мы пересели на автобус, но не создают для этого никаких условий»: Нижегородские автомобилисты протестуют против выделенной полосы на проспекте Гагарина

В интернете уже появилась петиция с просьбой отменить нововведение
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Хотят, чтобы мы пересели на автобус, но не создают для этого никаких условий»: Нижегородские автомобилисты протестуют против выделенной полосы на проспекте Гагарина«Хотят, чтобы мы пересели на автобус, но не создают для этого никаких условий»: Нижегородские автомобилисты протестуют против выделенной полосы на проспекте ГагаринаФото: Юлия ВАСИЛИШИНА
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Появившаяся всего несколько дней назад выделенная полоса для общественного транспорта уже стала для нижегородцев камнем преткновения. Пассажиры автобусов и маршруток, конечно, радуются, а вот автомобилистам нововведение приносит одни страдания. На сайте cgange.org уже появилась петиция с просьбой отменить «выделенку».

- Власти хотят, чтобы мы пересели на автобус, но при этом не создали никаких условий для этого. Пробки с богородской и арзамасской стороны по направлению в Нижний Новгород всегда были огромные, а сейчас стало просто невозможно нормально доезжать на работу. А на автобусе до работы мы можем добраться только с пересадкой. Как добраться людям из пригорода? В пригороде работы нет, как нам обеспечить свои семьи? Машина для нас не роскошь, а средство передвижения! – пишет создательница петиции Анастасия Мокрецова.

Напомним, выделенная полоса появилась на проспекте Гагарина с 1 июня 2019 года. Новая разметка и соответствующие дорожные знаки установлены на участке дороги от микрорайона «Щербинки-2» до остановки «Нител». По пилотной выделенной полосе могут двигаться только автобусы, троллейбусы и маршрутки. За выезд на «выделенку» водителям грозит штраф 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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