«Хотят, чтобы мы пересели на автобус, но не создают для этого никаких условий»: Нижегородские автомобилисты протестуют против выделенной полосы на проспекте Гагарина

Появившаяся всего несколько дней назад выделенная полоса для общественного транспорта уже стала для нижегородцев камнем преткновения. Пассажиры автобусов и маршруток, конечно, радуются, а вот автомобилистам нововведение приносит одни страдания. На сайте cgange.org уже появилась петиция с просьбой отменить «выделенку».

- Власти хотят, чтобы мы пересели на автобус, но при этом не создали никаких условий для этого. Пробки с богородской и арзамасской стороны по направлению в Нижний Новгород всегда были огромные, а сейчас стало просто невозможно нормально доезжать на работу. А на автобусе до работы мы можем добраться только с пересадкой. Как добраться людям из пригорода? В пригороде работы нет, как нам обеспечить свои семьи? Машина для нас не роскошь, а средство передвижения! – пишет создательница петиции Анастасия Мокрецова.

Напомним, выделенная полоса появилась на проспекте Гагарина с 1 июня 2019 года. Новая разметка и соответствующие дорожные знаки установлены на участке дороги от микрорайона «Щербинки-2» до остановки «Нител». По пилотной выделенной полосе могут двигаться только автобусы, троллейбусы и маршрутки. За выезд на «выделенку» водителям грозит штраф 1500 рублей.