2019-06-10T16:41:03+03:00
Общество

Пропавшая в Нижнем Новгороде 33-летняя Татьяна Шиповникова найдена живой

Ее икали почти неделю
Валерия ГРОМОВА
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4 июня 2019 года в Нижнем Новгороде пропала 33-летняя Татьяна Шиповникова. Она ушла из дома на Московском шоссе около 11.00, и с тех пор ее не видели почти неделю.

Только 10 июня появилась информация о том, что женщина найдена. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Волонтер».

- Найдена! Жива! Всем спасибо за распространение информации! – написали добровольцы.

Напомним, в конце мая в Нижнем Новгороде разыскивали 16-летнюю Дилуру Бахадирову. Она не разговаривает на русском языке. По информации, мать девушки обратилась с заявлением в правоохранительные органы лишь спустя почти неделю – 27 мая. Ее искали несколько дней. Следователи даже организовывали проведение додследственной проверки. Информация о том, что Дилура найдена живой и невредимой, появилась через три-четыре дня после публикации ориентировки с ее фотографиями в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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