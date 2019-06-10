Пропавшая в Нижнем Новгороде 33-летняя Татьяна Шиповникова найдена живой
4 июня 2019 года в Нижнем Новгороде пропала 33-летняя Татьяна Шиповникова. Она ушла из дома на Московском шоссе около 11.00, и с тех пор ее не видели почти неделю.
Только 10 июня появилась информация о том, что женщина найдена. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Волонтер».
- Найдена! Жива! Всем спасибо за распространение информации! – написали добровольцы.
Напомним, в конце мая в Нижнем Новгороде разыскивали 16-летнюю Дилуру Бахадирову. Она не разговаривает на русском языке. По информации, мать девушки обратилась с заявлением в правоохранительные органы лишь спустя почти неделю – 27 мая. Ее искали несколько дней. Следователи даже организовывали проведение додследственной проверки. Информация о том, что Дилура найдена живой и невредимой, появилась через три-четыре дня после публикации ориентировки с ее фотографиями в интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU