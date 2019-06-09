2019-06-09T12:24:46+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде разыскивается 34-летняя Татьяна Шиповникова

Женщина ушла из дома 4 июня и до сих пор не вернулась
Анастасия НАЗАРОВА
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Волонтеры просят помощи в поисках.Волонтеры просят помощи в поисках.Фото: СОЦСЕТИ
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Волонтеры просят помощи в поисках 34-летней нижегородки Татьяны Николаевны Шиповниковой. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

Женщина ушла из дома на Московском шоссе (Нижний Новгород) около 11.00 4 июня и пропала.

У нее худощавое телосложение, рост 163 сантиметра, волосы до плеч с темными корнями и осветленными концами, глаза карие. На вид 20-25 лет.

Во что была одета, неизвестно. Особая примета - шрам на живот после операции.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемой следует сообщать волонтерам по телефону 28-38-200 или в полицию по каналу связи 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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