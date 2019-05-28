2019-05-28T13:19:44+03:00
Общество

СК начал проверку по факту исчезновения 16-летней Дилуры Бахадировой

Девушка не разговаривает на русском языке
Валерия ГРОМОВА
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Фото: СУ СК РФ по Нижегородской областиФото: СУ СК РФ по Нижегородской области
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СУ СК РФ по Нижегородской области организовал доследственную проверку по факту исчезновения 16-летней девушки. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

21 мая Дилура Бахадирова вышла из квартиры, расположенной в доме на улице Коммунистическая в Канавинском районе, и с тех пор о ее местонахождении никому неизвестно. По информации, мать девушки обратилась с заявлением в правоохранительные органы лишь спустя почти неделю – 27 мая.

- Родители девушки являются гражданами иностранного государства, на территории Российской Федерации они находятся легально, - уточнили следователи.

Отмечается, что пропавшая Дилура не разговаривает на русском языке.

Ее приметы: рост около 167 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные прямые, длинные, глаза карие.

В день исчезновения девушка была одета в джемпер удлиненный с пояском черного цвета, коричневую кофту, брюки черного цвета и лакированные черные туфли.

Если у вас есть информация об этой девушке, просим сообщить в СК по телефону: 89200695190.

ИСТОЧНИК KP.RU

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