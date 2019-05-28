СК начал проверку по факту исчезновения 16-летней Дилуры Бахадировой
СУ СК РФ по Нижегородской области организовал доследственную проверку по факту исчезновения 16-летней девушки. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
21 мая Дилура Бахадирова вышла из квартиры, расположенной в доме на улице Коммунистическая в Канавинском районе, и с тех пор о ее местонахождении никому неизвестно. По информации, мать девушки обратилась с заявлением в правоохранительные органы лишь спустя почти неделю – 27 мая.
- Родители девушки являются гражданами иностранного государства, на территории Российской Федерации они находятся легально, - уточнили следователи.
Отмечается, что пропавшая Дилура не разговаривает на русском языке.
Ее приметы: рост около 167 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные прямые, длинные, глаза карие.
В день исчезновения девушка была одета в джемпер удлиненный с пояском черного цвета, коричневую кофту, брюки черного цвета и лакированные черные туфли.
Если у вас есть информация об этой девушке, просим сообщить в СК по телефону: 89200695190.
ИСТОЧНИК KP.RU