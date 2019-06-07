2019-06-07T17:04:12+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде возобновляется движение трамваев по маршруту № 11

Трамваи будут курсировать от Черного пруда до Благовещенской площади все лето
Анастасия НАЗАРОВА
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Движение трамваев по маршруту № 11 Черный пруд - Благовещенская площадь возобновляется в приволжской столице с 8 июня. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс».

Трамваи будут курсировать все лето ежедневно с 7.00 до 19.00. От Черного пруда трамваи будут отправляться в 7.00 и далее каждый час до 18.00, а от Благовещенской площади - в 7.30 и далее каждый час до 18.30.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала про трамвайный маршрут № 1, который возобновил свою работу с 22 мая. Трамваи курсируют по маршруту Московский вокзал - Черный пруд.

До этого сообщалось, что трамвайный маршрут № 1 прекратил работу более месяца назад, причем решение о его отмене руководитель МП «Нижегородэлектротранс» Владимир Котов принял единолично. В отношении его действий мэр Владимир Панов поручил провести служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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