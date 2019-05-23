2019-05-23T11:28:57+03:00
Общество

Трамвайный маршрут №1 возобновил работу в Нижнем Новгороде

По нему будут курсировать два трамвая
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Трамвайный маршрут №1, который ранее был отменен в Нижнем Новгороде, возобновил свою работу со среды, 22 мая 2019 года. Об этом со ссылкой на департамент транспорта сообщает пресс-служба городской администрации.

Трамваи будут курсировать по маршруту Московский вокзал – Черный пруд. На пути выйдут два трамвая.

Напомним, ранее сообщалось, что трамвайный маршрут №1 прекратил работу более месяца назад, причем решение о его отмене руководитель МП «Нижегородэлектротранс» Владимир Котов принял единолично. В отношении его действий мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил провести служебную проверку.

Напомним, с понедельника, 20 мая, в рейсы на маршруты №№ 3, 6, 7 и 21 вышли трамваи, прибывшие в Нижний Новгород из Москвы. У всех вагонов есть низкопольная площадка, что делает их удобными для маломобильных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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