2019-06-07T12:45:35+03:00
Общество

«Горячая линия» по вопросам противооползневых мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде

Свои вопросы жители смогут задать с девяти до десяти часов утра
Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 21 июня 2019 года, департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода проведет «горячую телефонную линию» по вопросам противооползневых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Свои вопросы жители смогут задать с девяти до десяти часов утра по телефону: 8-831-433-38-22.

Ранее сообщалось, что 13 июня в Нижнем Новгороде будет организована «горячая телефонная линия» по теме по теме «О признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Мероприятие проводит департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

Задать интересующие вопросы жители Нижнего Новгорода смогут в течение нескольких часов – с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 о 13:00). Звонки будут приниматься по телефону: 8-831-439-00-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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