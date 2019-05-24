2019-05-24T12:25:48+03:00
Общество

«Горячая линия» по теме признания дома аварийным пройдет в Нижнем Новгороде 13 июня

Все вопросы можно будет задавать до 16:00
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 13 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде будет организована «горячая телефонная линия» по теме по теме «О признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Как сообщает пресс-служба мэрии, мероприятие проводит департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

Задать интересующие вопросы жители Нижнего Новгорода смогут в течение нескольких часов – с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 о 13:00). Звонки будут приниматься по телефону: 8-831-439-00-40.

Напомним, 15 мая на заседания городской межведомственной комиссии было принято решение о том, что аварийный дом №15 на улице Ломоносова в Нижнем Новгороде должен быть снесен.

- В настоящее время администрация города разрабатывает постановление о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Предполагается, что в этом документе будут регламентированы сроки проведения работ и расселения жильцов, - рассказали «Комсомолке» в управлении жилищного фонда и инженерной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение транспорта на участке улиц Бекетова и Пушкина ограничат до конца лета
Благотворительный турнир по мини-футболу состоится в Нижнем Новгороде
15-летний подросток пропал в Дзержинске
Фестиваль «Горькийклассик Нижний 800» состоится в Нижнем Новгороде
Первый отремонтированный автобус-гармошка вернется на улицы Нижнего Новгорода
Заморозки до -3 градусов ожидаются в Нижегородской области
Подрядчика нужно принуждать к восстановлению дорожного полотна, - Сергей Кузин
Пассажирам все равно, кто нас везет: частник или муниципал, - Станислав Прокопович
Глеб Никитин проведет рабочую встречу с президентом ПАО «Лукойл»
Проблема пробок и нехватки парковок в Нижнем Новгороде колоссальная, - Андрей Нестеренко
Три голубых ели высадят около «Юпитера» вместо двух срубленных
Глеб Никитин примет участие в конференции ЦИПР в Татарстане
Минсоцполитики Нижегородской области купит квартиры для детей-сирот
Цифровая платформа для подготовки кадров в IT-сфере представлена нижегородским правительством
Окна «Мой бизнес» откроются в 17 районах Нижегородской области до конца 2019 года
Два человека пострадали в ДТП с лосем в Краснобаковском районе
В Нижегородской области снова ожидаются грозы и штормовой ветер
Центр аутизма появится в Нижнем Новгороде
Редкая птица из Красной книги попала в сети браконьеров на Оке
Трамвайный маршрут №1 возобновил работу в Нижнем Новгороде
Водитель иномарки устроил массовое смертельное ДТП под Выксой
Глеб Никитин и Герман Греф обсудили перспективы сотрудничества при реализации образовательных проектов
ЦТМ приглашает на премьеру спектакля «Во всем виноват Вайнштейн»
42-летний мужчина на «Мерседесе» пропал в Нижнем Новгороде при таинственных обстоятельствах
Кафе на Нижневолжской набережной сливало сточные воды в Волгу
Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 22 мая
Акция «На метро в библиотеку» пройдет в Нижнем Новгороде 26 мая