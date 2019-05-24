«Горячая линия» по теме признания дома аварийным пройдет в Нижнем Новгороде 13 июня

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-24T12:25:48+03:00

Все вопросы можно будет задавать до 16:00

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В четверг, 13 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде будет организована «горячая телефонная линия» по теме по теме «О признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Как сообщает пресс-служба мэрии, мероприятие проводит департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

Задать интересующие вопросы жители Нижнего Новгорода смогут в течение нескольких часов – с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 о 13:00). Звонки будут приниматься по телефону: 8-831-439-00-40.

Напомним, 15 мая на заседания городской межведомственной комиссии было принято решение о том, что аварийный дом №15 на улице Ломоносова в Нижнем Новгороде должен быть снесен.

- В настоящее время администрация города разрабатывает постановление о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Предполагается, что в этом документе будут регламентированы сроки проведения работ и расселения жильцов, - рассказали «Комсомолке» в управлении жилищного фонда и инженерной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU