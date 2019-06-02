Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Навашине, где погиб грудничок

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-02T19:02:25+03:00

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По факту страшной аварии, произошедшей вечером 1 июня в районе дома № 1 по улице Советской в Навашине, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, уголовное дело по факту этого дорожно-транспортного происшествия возбуждено следственным отделом по ДТП ГУ МВД по Нижегородской области по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- В настоящее время подозреваемый в ДТП 35-летний мужчина задержан, в дальнейшем ему будет избрана мера пресечения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, страшное смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 1 июня, в Нижегородской области. Там опрокинулась легковушка, набитая пассажирами – в ней сидели трое взрослых и четверо детей. В результате шесть человек – трое взрослых и трое детей – получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Самый маленький пассажир, малыш 2018 года рождения, скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU