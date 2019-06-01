2019-06-01T23:10:53+03:00
Происшествия

Грудничок погиб в страшном ДТП с переполненной легковушкой в Нижегородской области

В автомобиле находились трое взрослых и четверо детей
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Грудничок погиб в страшном ДТП с переполненной легковушкой в Нижегородской областиГрудничок погиб в страшном ДТП с переполненной легковушкой в Нижегородской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Страшное смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 1 июня, в Нижегородской области. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла около 18:20 возле дома №1 по улице Советской в городе Навашино – там опрокинулась легковушка, набитая пассажирами – в ней сидели трое взрослых и четверо детей. Ни о каких детских удерживающих устройствах, очевидно, не шло и речи.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате шесть человек – трое взрослых и трое детей – получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Самый маленький пассажир – ребенок 2018 года рождения – от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняют следователи и сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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