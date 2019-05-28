V фестиваль «Семья Нижегородская» пройдет с 6 по 12 августа

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-28T16:21:07+03:00

Проект реализуется в области с 2015 года

Изменить размер текста: A A

V фестиваль «Семья Нижегородская» пройдет в нашем регионе с 6 по 12 августа 2019 года. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, местом проведения был выбран выставочный комплекс.

В этом году на фестивале будет работать торговая экспозиция отечественных производителей. Посетители смогут купить товары для детей и старшего поколения.

Всего в рамках мероприятия будут действовать пять локаций: «Услуги для семьи», «Спортивная зона», «Зона красоты», «Интерактивная зона» и «Сцена», а каждый из 7-ми фестивальных дней будет посвящен определенной тематике.

Открытие состоится 6 августа в 12:00 на главной сцене около павильона №3 «Нижегородской ярмарки».

Представители старшего поколения получат консультации по вопросам начисления пенсий, обучатся компьютерной и финансовой грамотности, смогут измерить артериальное давление, уровень сахара в крови или холестерина в рамках экспресс-диагностики от докторов. А родители пройдут тренинги и лекции по воспитанию детей, разрешению семейных конфликтов, уходу за маломобильными членами семьи и особенными детьми, защите детей от угроз современного мира, а также консультации по материнскому капиталу.

Также будет организован конкурс «Семейное дело», к участию в котором приглашаются представители семейного бизнеса Нижегородской области.

Все мероприятия будут проходить бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU