2019-05-26T10:44:22+03:00
Общество

Пропавшие в Кстовском районе мальчики найдены живыми

Их искали все утро
Валерия ГРОМОВА
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В ночь с 25 на 26 мая 2019 года в Кстовском районе Нижегородской области пропали двое мальчиков. Четырехлетний Влад Багрянцев и семилетний Артем Багрянцев ушли из дома в час ночи, сообщил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Добровольцы сразу объявили срочный сбор на поиски и отправились в поселок Работки, где живут дети.

К счастью, мальчиков быстро удалось найти.

- НАЙДЕНЫ. ЖИВЫ. Всем огромное спасибо за оперативный сбор и распространение информации, - написали волонтеры около 10:30 26 мая.

Напомним, 25 мая отмечался Международный день пропавших детей. Это день скорби по детям, которых не удалось спасти или тем, кого не нашли. "Комсомолка" опубликовала интервью с координатором ПСО «Волонтер» Сергеем Шухриным и выяснила, что могут сделать родители, чтобы обезопасить своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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