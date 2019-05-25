День пропавших детей: как сделать жизнь ребенка безопасной

Сегодня, 25 мая, отмечается Международный день пропавших детей. Это день скорби по детям, которых не удалось спасти или тем, кого не нашли. Это день надежды, что в будущем взрослые смогут сделать все, чтобы дети никогда не пропадали.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» поговорила с координатором ПСО «Волонтер» Сергеем Шухриным и выяснила, что могут сделать родители, чтобы обезопасить своих детей.

День пропавших детей: как сделать жизнь ребенка безопаснойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Внимание, опасность!

- Мы постоянно слышим о том, что теряются подростки, объявляется поиск. До сих пор у всех на слуху пропавшие 13-летняя Маша Ложкарева и 9-летняя Маша Люлина, которых уже больше года не могут найти. Пропадают и совсем маленькие дети. Становится страшно от того, насколько часто дети теряются или уходят из дома. Скажите, чаще всего, по каким причинам пропадают дети?

- Дети теряются по разным причинам. Это могут быть несчастные случаи: куда-то залез, упал. Причиной может быть состояние здоровья, например, отравился – дети ведь иногда курят и пьют. Также криминальные пропажи бывают, могут быть дорожно-транспортные происшествия, когда ребенок не может сообщить о себе, не выходит на связь. Конечно, есть и самовольные уходы. Бывают пропажи из-за ошибок в коммуникации, когда мама ждет в одном месте, а ребенок пришел в другое и забыл позвонить.

Все перечисленные причины были и при пропаже детей в Нижегородской области. В Зеленом городе два мальчика сами ушли из дома и замерзли – они были не разумные, не смогли оценить опасность, а взрослые не смогли их спасти, не смогли найти столько ресурсов, не смогли организовать работу так, чтобы найти их в первую же ночь. Есть подозрение на криминал и в исчезновении Маши Люлиной и Маши Ложкаревой. И в колодцы дети проваливались. В качестве несчастного случая можно вспомнить Ярослава, который в Керженце потерялся. Ребенок играл в прятки в лесу, немного отошел и потерялся. Тогда кончилось все хорошо.

Один из самых первых наших поисков в 2011 году – мы искали мальчика, которого родители забыли в кафе. Мама с папой ушли в разное время и каждый думал, что ребенка забрал другой. Мы искали его всю ночь. Утром расклеили ориентировки, и позвонила женщина. Оказалось, что она торговала рядом с этим кафе, и когда увидела оставленного ребенка, забрала его к себе домой. Нашли мы его уже в 12 часов. Была у нас история с девочкой. После школы она решила пойти не домой, а к бабушке. Просидела у нее целый день, а родителям не позвонила. Ее уже начали искать, заявление в полицию написали. Но поскольку у бабушки больное сердце, ей не звонили и ничего не говорили про внучку. И только поздно вечером бабушка сама позвонила родителям девочки: «Чего ребенка не забираете?».

Какая бы причина исчезновения ребенка ни была, его обязательно нужно искать и возвращать! В противном случае, ребенок будет предоставлен сам себе и может попасть в плохую компанию, стать объектом насилия или, например, задохнется в колодце. Возвращать ребенка с улицы нужно даже в том случае, если он сбежал из неблагополучной семьи или детского дома. На улице опасностей больше.

День пропавших детей: как сделать жизнь ребенка безопаснойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Есть ли какие-то особенности в поиске именно детей? Чем они отличаются от поиска взрослых?

- Поведение детей нельзя оценивать как адекватное. Особенно внимательными нужно быть с подростками 15-16 лет, у которых гормональный всплеск. В силу возраста они не могут принять взвешенных и продуманных решений. И тут кроется самая главная сложность – поведение детей непредсказуемо.

Тактика поиска строится в зависимости от того, где потерялся ребенок: в городе или в лесу. Например, многие дети боятся, если на них пойдет толпа мужиков ночью с фонарями и собаками. Тут и взрослый перепугается. Именно поэтому детей не кричат или зовут женским голосом. Мы когда искали двухлетнюю девочку в Ветчаке, то записали на диктофон голос мамы и транслировали его через громкоговорители. Девочка вышла на голос.

Обязательно делается расчет, сколько ребенок мог пройти с момента исчезновения. По факту выясняется, что дети очень выносливые и могут пройти достаточно много – пять-семь километров за несколько дней. Основными опасностями является вода – спускаясь к ней, дети часто тонут, дороги и железнодорожные пути. Однажды мы искали трехлетнего мальчика Леню, который вышел на железнодорожные пути, по которым шел грузовой состав. Машинист ему сигналил, а ребенок не знал, что делать, и в результате погиб. Именно поэтому первым делом перекрываются все подступы к опасным объектам.

Также традиционные проблемы при пропаже ребенка - родители не знают, какой у него рост, цвет глаз, называют разные цвета одежды, например, один говорит, что кофта была синей, а другой – фиолетовая.

День пропавших детей: как сделать жизнь ребенка безопаснойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Лучшее средство – это профилактика

- К сожалению, мы не можем быть всегда рядом со своими детьми. А впереди лето, дети поедут в лагеря, деревни. Есть ли какой-то способ обезопасить их?

- Я рекомендую использовать всевозможные девайсы: покупать детям смарт-часы, GPS-трекеры, телефоны с кнопкой SOS, карманные сигнализации и тому подобное. У сотовых операторов есть тарифы, которые позволяют узнать местоположение ребенка. Конечно, нельзя стопроцентно полагаться на гаджеты, но иногда они могут помочь.

День пропавших детей: как сделать жизнь ребенка безопаснойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Все эти гаджеты более или менее хорошо работают в городе. Но стоит отъехать подальше от границ города, сотовых вышек становится мало, а значит и точность всех гаджетов снижается невероятно сильно.

- Именно поэтому очень важно учить ребенка, как правильно действовать в различных ситуациях. Ребенок должен знать, что он должен сделать, если к нему подходит незнакомый и пытается его куда-то увести, или в детской комнате в торговом центре или детском лагере вдруг запахло дымом. При этом у ребенка всегда должна быть связь с родителями и службой 112. Он должен звонить вам в любой ситуации, которая кажется ему опасной или странной – розетка искрит, обогреватель не греет, кто-то скребется под кроватью.

Отправляя ребенка в лагерь, к бабушкам и дедушкам, оставляем его в детской комнате в торговом центре - мы всегда рискуем. Я предлагаю по умолчанию считать всех взрослых, которые будут находиться рядом с ребенком, некомпетентными, не подготовленными в области безопасности. Поэтому, приводя куда-то ребенка, необходимо самому все проверить.

Есть специальный алгоритм действий. Необходимо обеспечить связь ребенку. Для этого даем ему телефон или смарт-часы, зарядку и следим, чтобы у него был положительный баланс. Дальше заходим в помещение. Обязательно посмотрите, как открываются и закрываются окна и двери, где находятся запасные выходы, проверяйте наличие пожарной сигнализации. Также обратите внимание, есть ли светящиеся ориентиры – если ребенку придется выбираться в темноте, сможет ли он найти выход. Смотрите, чтобы не было торчащих проводов, искрящихся розеток, каминов с открытой спиралью. Если вас что-то смущает, постарайтесь это ликвидировать самостоятельно или с помощью персонала. Если ликвидировать это нельзя, забирайте ребенка и увозите из этого места.

День пропавших детей: как сделать жизнь ребенка безопаснойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- При поиске пожилых людей волонтеры говорят, что им нужно класть в карман записку с адресом или телефоном родственников. Детям ведь тоже можно положить такую записку.

- Если ребенок маленький, не может сказать, как его зовут, назвать адрес или телефон мамы или папы, то, конечно, записка нужна. Но дети часто их выкидывают, поэтому лучше написать на подкладке, на браслете или кулончике. Еще я бы советовал чаще фотографировать детей и снимать на видео. В идеале всегда лучше показывать фотографию ребенка в той одежде, в которой он пропал. Поэтому когда вы куда-то отправляетесь с ребенком, сфотографируйте его.

Еще хорошо, когда у детей не однотонная одежда, а с каким-то крупным рисунком или аппликацией, если есть какие-то ушки на шапке или капюшоне. Дело в том, что в торговых центрах чаще всего черно-белые мониторы, поэтому опознать ребенка в однотонной одежде бывает сложно, а если есть что-то выделяющееся, то поиск значительно облегчается.

Еще хорошо бы иметь светящиеся браслеты. Но не один на всю семью. Их должно быть много, чтобы можно было надеть в любой момент. И не стоит забывать о светоотражающих элементах. Они должны быть на всей одежде, сумках, рюкзаках, велосипедах, колясках.

День пропавших детей: как сделать жизнь ребенка безопаснойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- А что делать, если я в торговом центре увидела потерявшегося ребенка? Как правильно поступить, чтобы как можно быстрее найти его родителей?

- Первое правило, нельзя уводить ребенка с того места, где он потерялся, так как искать его будут именно здесь. Подождите с ним маму или папу минут 10-15. Покричите с ним, чтобы привлечь внимание. Если родители так и не пришли, то воспользуйтесь чужой помощью – попросите кого-то обратиться к охране или в полицию. А сами оставайтесь с ребенком, чтобы его никто не увел. Если же вы заберете ребенка, то поиски могут сильно затянуться, да и к вам сразу будет много вопросов.

…День пропавших детей – это лишний повод задуматься о детях, об их безопасности и том, насколько сильно доверяют вам ваши дети, чтобы рассказать обо всех тревогах и сомнениях, которые у них возникают.

День пропавших детей: как сделать жизнь ребенка безопаснойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

КСТАТИ

Символ Дня пропавших детей - синяя незабудка.

25 мая 1979 года по дороге домой пропал шестилетний американский мальчик Эвиан Пейтс. Дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Через четыре года президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще через год, в 1984 году, был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. В скорее инициативу поддержали и европейские страны. И в 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Именно по его инициативе в 2010 году был учрежден международный День пропавших детей и установлена дата – 25 мая.

ЦИФРЫ

Только по официальной статистике, пропавших детей на планете миллионы, и с каждым годом их становится больше. По данным международных правозащитных организаций, в среднем в Европе ежегодно исчезает более 70 тысяч несовершеннолетних, в России – примерно 55 тысяч человек, в США – около 800 тысяч детей. И это только официальные данные. Реальная статистика, убеждены общественники, гораздо печальнее.