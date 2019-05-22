2019-05-22T13:36:59+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде изменили режим работы двух светофоров

Это делается для увеличения пропускной способности
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде изменилась работа светофоров на двух перекрестках. Об этом со ссылкой на МКУ «Центр организации дорожного движения» сообщает пресс-служба мэрии.

Так, теперь объект на пересечении улицы Ярошенко и Авиазавода по направлению к улице Героя Рябцева будет на 9 секунд дольше показывать зеленый сигнал. Это увеличит пропускную способность по направлению улица Черняховского – улица Ярошенко – улица Героя Рябцева.

А на светофоре на пересечении улиц Дружбы и Снежная теперь по направлению в сторону проспекта Ленина на 8 секунд дольше будет гореть разрешающий сигнал, а в направлении улицы Новикова-Прибоя – на 6 секунд. Цель – увеличение пропускной способности по направлению улица Дружбы – проспект Ленина и улиц Снежная и Новикова-Прибоя.

Ранее сообщалось, что На улице Ванеева в час пик будут пускать «зеленую волну» светофоров. Соответствующее решение было принято на круглом столе, посвященном организации дорожного движения, который прошел в городской думе Нижнего Новгорода 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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