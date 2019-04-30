«Зеленая волна» появится на улице Ванеева в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-30T11:41:23+03:00

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На улице Ванеева в час пик будут пускать «зеленую волну» светофоров. Соответствующее решение было принято на круглом столе, посвященном организации дорожного движения, который прошел в городской думе Нижнего Новгорода в понедельник, 29 апреля 2019 года. В нем приняли участие депутаты, представители городской администрации, ГИБДД, районных администраций, а также члены Общественной палаты Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Директор МКУ «Центр организации дорожного движения» Дмитрий Брылин рассказал, что в 2017 году благодаря коррекции циклов светофоров от улицы Богдановича до улицы Бринского удалось уменьшить пробку на Казанском шоссе. В 2018 году особенно пристальное внимание уделялось подходам к Канавинскому мосту: там синхронизировали два светофора на улице Керченской, а на Нижневолжской набережной не так давно увеличили время для съезда с моста в утренний час пик. И уже в мае 2019 года планируется организовать режим зеленой волны на девяти светофорах в часы пик на улице Ванеева – от площади Советской до улицы Белинского.

- Нужно отметить, что эти мероприятия носят локальный характер. Теоретически в городе должна быть создана автоматизированная система управления дорожным движением, – подчеркнул Дмитрий Брылин.

ИСТОЧНИК KP.RU