Водитель «Опеля» насмерть сбил пенсионерку на проспекте Ленина

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-22T11:59:52+03:00

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Во вторник, 21 мая 2019 года, в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, трагедия случилась около трех часов дня.

Около дома №11 на проспекте Ленина водитель автомобиля марки «Опель» сбил женщину 1952 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте происшествия. По информации, у нее не было определенного места жительства.

Ранее сообщалось, что 20 мая в Кстове произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Водитель автомобиля марки «Лада» проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, когда протаранил «Дэу». Пострадали водитель иномарки и двое детей. Женщина 1977 года рождения, которая сидела за рулем, получила ушиб ребра. Также ранения получили две девочки 13 и 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU