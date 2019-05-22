2019-05-22T11:59:52+03:00
Происшествия

Водитель «Опеля» насмерть сбил пенсионерку на проспекте Ленина

ДТП произошло 21 мая
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 21 мая 2019 года, в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, трагедия случилась около трех часов дня.

Около дома №11 на проспекте Ленина водитель автомобиля марки «Опель» сбил женщину 1952 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте происшествия. По информации, у нее не было определенного места жительства.

Ранее сообщалось, что 20 мая в Кстове произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Водитель автомобиля марки «Лада» проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, когда протаранил «Дэу». Пострадали водитель иномарки и двое детей. Женщина 1977 года рождения, которая сидела за рулем, получила ушиб ребра. Также ранения получили две девочки 13 и 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 22 мая
Акция «На метро в библиотеку» пройдет в Нижнем Новгороде 26 мая
10 нижегородских семей и 10 родителей получили почетные награды
В Нижнем Новгороде изменили режим работы двух светофоров
«ВКонтакте» запустит городскую ленту новостей Нижнего Новгорода
Количество строящихся соцобъектов в Нижнем Новгороде увеличилось вдвое
В Сормовском районе снесли киоск, незаконно торговавший алкоголем
Глеб Никитин предложил разработать систему работы с обращениями по экологической тематике в соцсетях
Нижегородское правительство заключило соглашения на получение средств на реализацию нацпроектов
План сева яровых культур в Нижегородской области выполнен на 85%
Владимир Панов встретится с жителями Советского района 30 мая
Новое восьмиэтажное общежитие открыли в университете имени Лобачевского
Более 290 тысяч человек посетили домашние игры ФК «НН» с июля 2018 года
Нижегородские соцпредприниматели могут получить более миллиона рублей на своей проект
50 шаровидных ив будут посажены на Советской площади Нижнего Новгорода
Нижегородские компании начнут экспортировать в Китай кондитерские изделия
Более 740 километров дорог будет отремонтировано в Нижегородской области в этом году
Беременную 14-летнюю Свету Гашеву нашли в Нижегородской области
Из Нижнего Новгорода запустили авиарейс в Новосибирск
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы имени Семашко
Тело мужчины обнаружили на пожаре в Тоншаевском районе 20 мая