Две девочки пострадали в ДТП на Магистральной улице в Кстове
Рано утром в понедельник, 20 мая 2019 года, в Кстове произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась в шесть часов на улице Магистральная рядом с домом №20. Водитель автомобиля марки «Лада» проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, когда протаранил «Дэу».
Пострадали водитель иномарки и двое детей. Женщина 1977 года рождения, которая сидела за рулем, получила ушиб ребра. Также ранения получили две девочки 13 и 10 лет: младшая находилась в детском кресле, а старшая была пристегнута ремнем безопасности.
Всех троих пострадавших осмотрели врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU