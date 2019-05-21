Две девочки пострадали в ДТП на Магистральной улице в Кстове

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-21T09:59:58+03:00

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Рано утром в понедельник, 20 мая 2019 года, в Кстове произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась в шесть часов на улице Магистральная рядом с домом №20. Водитель автомобиля марки «Лада» проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, когда протаранил «Дэу».

Пострадали водитель иномарки и двое детей. Женщина 1977 года рождения, которая сидела за рулем, получила ушиб ребра. Также ранения получили две девочки 13 и 10 лет: младшая находилась в детском кресле, а старшая была пристегнута ремнем безопасности.

Всех троих пострадавших осмотрели врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU