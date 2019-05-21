План сева яровых культур в Нижегородской области выполнен на 85%

СЕГОДНЯ 17:27 2019-05-21T17:27:02+03:00

В настоящее время яровые посеяны на площади 515,5 тысячи га

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В Нижегородской области продолжается реализация плана сева яровых культур. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, на сегодняшний день план выполнен на 85%.

По оперативным данным, на 21 мая яровые посеяны на площади 515,5 тысячи га. В настоящее время аграрии ведут сев зерновых (95,4%), сахарной свеклы (98,3%), рапса (91,2%), сои (97,8%), кукурузы на зерно (64,6%), льна (62,0%), однолетних трав (68,1%), овощей (49,7%), подсолнечника на зерно (39,8%), а также посадку картофеля (81,8%).

Также в регионе уже начались работы по подкормке яровых зерновых, химпрополке и обработке посевов от вредителей и болезней.

Ранее сообщалось, что нижегородские компании планируют поставлять в Китай кондитерские изделия. В числе потенциальных экспортеров – ООО «Саровский шоколад», ЗАО ПО «Гамми». По словам министра сельского хозяйства Нижегородской области Николая Денисова, в прошлом году в Китай было экспортировано продовольственных товаров на сумму 98,6 миллиона долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU