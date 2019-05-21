Нижегородские компании начнут экспортировать в Китай кондитерские изделия

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-21T14:34:45+03:00

В 2018 году экспорт продовольственных товаров увеличился на три процента

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Нижегородские компании планируют поставлять в Китай кондитерские изделия. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

В числе потенциальных экспортеров – ООО «Саровский шоколад», ЗАО ПО «Гамми». По словам министра сельского хозяйства Нижегородской области Николая Денисова, в прошлом году в Китай было экспортировано продовольственных товаров на сумму 98,6 миллиона долларов США.

Сейчас в Китай экспортируется масло-жировая продукция (АО «НМЖК») и алкогольные напитки (ООО «Стандарт»).

Напомним, в феврале появилась информация, что в правительстве Нижегородской области прошли обсуждения сотрудничества с Китаем в сфере туризма. В ходе мероприятия стороны сошлись во мнении, что увеличить туристический поток могли бы чартерные рейсы из Китая в Нижний Новгород. Глава Общества обменов и сотрудничества «Россия - Восточная Европа - Центральная Азия» Чжили Гэ заявил о намерении проработать этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU