Нижегородские компании начнут экспортировать в Китай кондитерские изделия
Нижегородские компании планируют поставлять в Китай кондитерские изделия. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.
В числе потенциальных экспортеров – ООО «Саровский шоколад», ЗАО ПО «Гамми». По словам министра сельского хозяйства Нижегородской области Николая Денисова, в прошлом году в Китай было экспортировано продовольственных товаров на сумму 98,6 миллиона долларов США.
Сейчас в Китай экспортируется масло-жировая продукция (АО «НМЖК») и алкогольные напитки (ООО «Стандарт»).
Напомним, в феврале появилась информация, что в правительстве Нижегородской области прошли обсуждения сотрудничества с Китаем в сфере туризма. В ходе мероприятия стороны сошлись во мнении, что увеличить туристический поток могли бы чартерные рейсы из Китая в Нижний Новгород. Глава Общества обменов и сотрудничества «Россия - Восточная Европа - Центральная Азия» Чжили Гэ заявил о намерении проработать этот вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU