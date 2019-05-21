50 шаровидных ив будут посажены на Советской площади Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-21T15:00:08+03:00

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В среду, 22 мая 2019 года, на Советской площади в Нижнем Новгороде будут посажены 50 шаровидных ив. Как сообщает пресс-служба мэрии, в мероприятии примут участие местные жители и представители районной администрации.

Начало – в 10:00.

Напомним, в мае 2019 года стартовала компания по озеленению Советского района, в ходе которой уже высажены почти 150 деревьев и кустарников. Так, небольшая липовая аллея появилась на улице Ванеева, во дворе дома № 110/30. По плану, на территории района будут высажены 125 тысяч молодых деревьев и кустарников.

Ранее сообщалось, что 16 мая «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» провела благотворительный субботник на территории ГБУЗ НО «Нижегородская детская областная клиническая больница». Порядка 100 добровольцев из крупнейших компаний нашего региона стали одной сплоченной командой: за два часа были посажены деревья, кусты и цветы, покрашены забор и лавочки, подстрижены кусты и вывезен мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU