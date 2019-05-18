«Комсомолка» провела благотворительный субботник на территории детской клинической больницы

16 мая «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» провела благотворительный субботник на территории ГБУЗ НО «Нижегородская детская областная клиническая больница». Порядка 100 добровольцев из крупнейших компаний нашего региона стали одной сплоченной командой: за два часа были посажены деревья, кусты и цветы, покрашены забор и лавочки, подстрижены кусты и вывезен мусор.

Уже к полудню рядом с въездом на территорию больницы собрались партнеры «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» – сотрудники ПАО «Русполимет», компании «Лента», ООО «УК «Максавит» и студенты НГСХА.

Наши волонтеры очистили территорию больницы от мусора. Фото: Антонина Пильник

Фронт работ впечатлил: посадить 20 деревьев, кусты и цветы, очистить прогулочные зоны от мусора, покрасить лавочки и длинный забор рядом с входом, а также привести в порядок кусты. Казалось, и за три часа нереально справиться, но все добровольцы настолько быстро сплотились в единую команду, распределили обязанности и разошлись по площадкам, что управиться удалось меньше, чем за два.

Первым делом посадили кусты барбариса вдоль дороги, ведущей от шлагбаума до самой больницы. Эти красивые пурпурные растения, кстати, предоставило ООО «Архиленд». Теперь маленькие пациенты и их родители будут гулять рядом с маленькой барбарисовой аллеей.

Маленькие пациенты теперь будут любоваться барбарисовой аллеей

Клумбы, расположенные у входа в одно из зданий, усеяли цветами от ярмарки «Разноцветье».

- Давайте приедем сюда через пару месяцев, очень уж хочется посмотреть, как они приживутся и начнут расти, - улыбнулась одна из добровольцев.

А рядом с входом на клумбах теперь посажены цветыФото: Юлия ИСАЕВА

За лечебным корпусом бригада во главе с главным редактором «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» Андреем Вовком сажала деревья. Партнер издания - питомник «Зелёный город» - с удовольствием предоставил 20 деревьев, которые теперь украшают территорию под окнами палат. Среди них клены, ясени, рябина и декоративные яблони.

Бригада во главе с главным редактором "КП-НН" сажала деревья рядом с лечебным корпусом. Фото: Антонина Пильник

Вот здесь, кстати, очень даже пригодились грунт и удобрения от буйского химзавода: теперь деревья не просто приживутся в земле, но и будут хорошо и быстро расти. Студенты сельскохозяйственной академии, в свою очередь, объяснили волонтерам, как необходимо грамотно сажать растения.

На территории больницы теперь будут расти клены, яблони и рябина. Фото: Антонина Пильник

Пока добровольцы преображали территорию областной больницы, рядом с главным входом царил запах краски – добровольцы покрасили забор напротив корпуса и пять лавочек. С этим нам помогла ГК «Ордер», предоставив краску и необходимый для работы инвентарь.

На помощь "Комсомолке" приехали студенты НГСХА. Фото: Антонина Пильник

Уже через два часа все работы по очистке и благоустройству территории больницы были завершены. Вывезти огромные мешки с мусором помогло ООО «Нижэкология-НН».

Мы посадили порядка 20 деревьев на территории детской больницыФото: Юлия ИСАЕВА

Сотрудники медучреждения и ее маленькие пациенты вместе с родителями вышли на улицу, чтобы поблагодарить добровольцев за проделанную работу.

- Сегодня прекрасный день. По инициативы «Комсомольской правды» был проведен субботник по благоустройству территории. Конечно, хочется сказать огромное спасибо всем, кто принял в этом участие. Хотелось бы, чтобы это все стало доброй традицией, - поделилась эмоциями заведующая эпидемиологическим отделением областной детской клинической больницы Людмила Послова.

В завершении мероприятия редакция поблагодарила партнеров за помощь в проведении субботника и вручила им благодарственные письма.

В субботнике участвовали даже маленькие волонтерыФото: Юлия ИСАЕВА