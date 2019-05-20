УК «Нижегородец-1» заплатит штраф за нарушения при начислении коммунальных платежей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-20T13:57:39+03:00

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В Нижнем Новгороде оштрафовали одну из управляющих компаний, которая нарушила порядок ценообразования. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения норм действующего законодательства. Выяснилось, что ООО УК «Нижегородец-1» при расчете размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме применяла тариф, который был установлен для организаций, являющихся плательщиками НДС.

В отношении компании было возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка ценообразования». В результате УК была привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Нижегородской области оштрафовали местного жителя, который оскорбил свою жену в ходе скандала 18 апреля 2019 года. Теперь он обязан выплатить штраф в размере тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU