2019-05-20T13:57:39+03:00
Общество

УК «Нижегородец-1» заплатит штраф за нарушения при начислении коммунальных платежей

Теперь организация должна оплатить 100 тысяч рублей
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде оштрафовали одну из управляющих компаний, которая нарушила порядок ценообразования. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения норм действующего законодательства. Выяснилось, что ООО УК «Нижегородец-1» при расчете размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме применяла тариф, который был установлен для организаций, являющихся плательщиками НДС.

В отношении компании было возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка ценообразования». В результате УК была привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Нижегородской области оштрафовали местного жителя, который оскорбил свою жену в ходе скандала 18 апреля 2019 года. Теперь он обязан выплатить штраф в размере тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Губернаторский бал» пройдет в усадьбе Рукавишниковых 21 мая
Владимир Панов поручил разработать стратегию развития туризма
«Дни провинции Аньхой» пройдут в Нижегородской области в конце мая
Нижегородец распорол живот, наткнувшись на нож в собственном рюкзаке
61-летнюю Лидию Малышеву разыскивают в Нижегородской области
Нижегородка Анастасия Баженова стала чемпионом Европы по гребному спорту
Маленькая девочка попала в больницу после ДТП в Богородском районе
Премия «Мужчина года-2019» впервые пройдет в Нижнем Новгороде 25 мая
39 нижегородцев заплатят штрафы за парковку на газонах
МЧС: Заморозки до -4 градусов надвигаются на Нижегородскую область
58-летнего жителя Архангельска с ожогами доставили в Нижний Новгород
ФК «НН» на выезде уступил «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ
Суд обязал нижегородца заплатить штраф за оскорбление жены