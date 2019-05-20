2019-05-20T09:28:36+03:00
Общество

Суд обязал нижегородца заплатить штраф за оскорбление жены

Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области оштрафовали местного жителя, который оскорбил свою жену. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент произошел в Перевозском районе.

18 апреля 2019 года между супругами, которые проживали в поселке Центральный, произошел скандал.

- В ходе него мужчина высказал оскорбления в форме грубой нецензурной брани в адрес своей жены в присутствии посторонних лиц, чем были унижены честь и достоинство последней, - сообщили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Во время судебного рассмотрения было решено привлечь мужчину к ответственности. Теперь он обязан выплатить штраф в размере тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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